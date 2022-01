Wien ist mitten in der Omikron-Welle, das zeigen die weiterhin hohen Fallzahlen. Ganze 9.968 Neuinfektionen wurden am Mittwoch, 26. Jänner, gemeldet.

WIEN. Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigen in Wien weiter an. Von Dienstag, 25. Jänner, auf Mittwoch, 26. Jänner, wurden in Wien 9.968 Neuinfektionen gemeldet. Vergleichsweise waren es am Vortag "nur" 6.326 Neuinfektionen.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Wien 352.859 positive Testungen bestätigt (Stand: Mittwoch, 26. Jänner). Insgesamt sind 267.795 Menschen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus in der Bundeshauptstadt genesen.

82.208 Menschen in Wien haben Corona

Aktuell gibt es in Wien ganze 82.208 aktive Corona-Fälle. Bisher sind in der Bundeshauptstadt 2.856 Menschen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, zuletzt gab es zwei Todesfälle.

Die am 26. Jänner in Wien gemeldeten Befunde beinhalten:

9.465 Befunde vom 25. Jänner

508 Befunde vom 24. Jänner

26 Befunde vom 23. Jänner

1 Befund vom 22.01. Jänner

