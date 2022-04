Wie die Stadt Wien angekündigt hat, sollen die PCR-Lutschertests in den Kindergärten weiter ausgebaut werden. Am Ende sollen sie in 1.629 privaten wie öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommen.



WIEN. Die Stadt Wien weitet die Nutzung der PCR-Lutschertests in Wiener Kindergärten bezirksweise aus. Den Anfang machen Hernals an 43 Standorten mit 755 Kinder und Währing an 54 Standorten mit 1.003 Kinder. Neben den 46 bereits vorhandenen Standorten in Wien ist der PCR-Lutschertest somit in insgesamt an 143 Standorten im Einsatz.

Die nächste Ausrollung erfolgt in der Donaustadt und soll am Ende 1.629 Standorte umfassen. Die Ausweitung erfolgt sowohl für städtische als auch für private Kindergärten. Damit will man sich bereits jetzt auf eine mögliche nächste Corona-Welle im Herbst vorbereiten, heißt es von der Stadt Wien. Die Tests fallen nicht in das monatliche Kontingent von fünf Tests pro Monat.

Die Lutschertests sollen in 1.629 privaten wie öffentlichen Wiener Kindergärten zum Einsatz kommen.

Foto: JOE KLAMAR/AFP/picturedesk.com

hochgeladen von Barbara Schuster

Einfache Handhabung für Kinder

"Es gibt noch keine Zulassung für eine Covid-Schutzimpfung für Kinder unter sechs Jahren und darum ist ein engmaschiges und zuverlässiges PCR-Schutznetz der beste Hebel, um Cluster und ihre Auswirkungen einzudämmen. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, die stückweise mehr Gewissheit auf dem Weg zu mehr Normalität haben“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Der PCR-Test ist für Kinder im Kindergarten nicht verpflichtend. Es braucht die Zustimmung der Eltern.

Foto: Peter Kneffel/dpa/picturedesk.com

hochgeladen von Barbara Schuster

Bei der Entwicklung des PCR-Lutschertests habe man auf eine einfache Handhabung mit höchsten Qualitätsstandards Wert gelegt. Auch kleinere Kinder könnten diesen problemlos verwenden, sodass die Tests nun an den "elementaren Bildungseinrichtungen zum Einsatz" kommen können, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos).

So funktioniert der PCR-Lutschertest

Im Gegensatz zu den Schulen ist der PCR-Test für Kinder im Kindergarten nicht verpflichtend. Er wird mit den Eltern gemeinsam zu Hause durchgeführt und anschließend im Kindergarten abgegeben. Die PCR-Tests werden vom Botendienst Veloce zur Auswertung ins Labor gebracht.

Mehr zum Thema liest du hier:

So funktioniert PCR-Testen in Wien ab April