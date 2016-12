Rüsthaussanierung FF St. Ulrich im Greith

07.12.2016, 10:00 Uhr

Das Rüsthaus St. Ulrich im greith wird im kommenden jahr auf Vordermann gebracht.



Eigene Räume zum Umkleiden

ST. MARTIN i. S. Das in die Jahre gekommene Rüsthaus in St. Ulrich i. G. muss saniert werden. Nachdem der Trachtenmusikverein St. Ulrich die oberen Räumlichkeiten des Gebäudes nun nicht mehr benötigt, begann bereits vor ca. einem Jahr die Bestandsaufnahme des Gebäudezustandes. Das undichte Dach konnte dabei als dringendste Sanierungsmaßnahme festgestellt werden. "Bei schweren Regenfällen drang Wasser in das Gebäude ein und hinterließ dabei deutliche Spuren an und in den Wänden", erklärt HBI Fritz Fadnleitner. Im Zuge der Lagebesprechung wurde ein ganzheitliches Konzept für die Neugestaltung des Rüsthauses ausgearbeitet. So sollen die Kommandoräume komplett neu gebaut werden.Die Umkleidespinte werden in einen eigenen Umkleideraum untergebracht, und somit aus der Fahrzeughalle verschwinden. Das Dachgeschoß wird durch neue Dachfenster heller werden und somit auch besser für die Nutzung als Seminar- bzw. Schulungsraum geeignet sein. Ein weiteres sehr großes Anliegen war die Schaffung eines Raumes für die Wartung der Atemschutzgeräte. Viele Arbeiten werden in Eigenleistung erbracht. "Die tatkräftige Mitarbeit der Kameraden wirkt sich nicht nur kostensenkend aus, sondern stärkt auch den Zusammenhalt unter den Mitgliedern", betont Fadnleitner. Die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant.