ESV Gebol Krottendorf gewinnten Steiermarkfinale im Alpenpokal

11.12.2016, 19:11 Uhr

Gebol Krottendorf vor den Friesingern und Eiskristall Lieboch

Knapp geschlagen geben musste sich das Team der Friesinger. Klaus Sivec, Arnold Pronegg, Markus Wippel und Johann Pölzl zählen zu den besten Stocksportlern des Landes. In Seiersberg-Pirka erreichte die Mannschaft die Tageshöchstpunkte. Wie mühelos schoss das Team sensationelle 192 von 240 möglichen Punkten. Das schaffte an diesem Tag niemand. Die vierte Kehre wurde den Friesingern im Halbfinale zum Verhängnis. Platz 3 ging an Eiskristall Lieboch. Obmann Christian Amschl hatte doppelten Grund zur Freude. Vor dem Alpenpokal holte er sich mit seinem Team in Weiz bei der ASKÖ-Unterliga den Gruppensieg. Platz vier ging an Stocksport Krenn. Das Team aus dem Bezirk Deutschlandsberg lieferte bis zum Viertelfinale erstaunliche Ergebnisse, letztendlich fehlten Michael Krenn und seiner Mannschaft das Quäntchen Glück, das es im Sport wohl immer braucht.Mit dem ersten Schuss erzielte Jungstar Simone Steiner die Höchstpunkte. Die Weltmeisterin 2014 in Innsbruck legte mehrfach mit zehn Punkten nach. Die Bahn war für die Wappeltechnik der 22jährigen wie geschaffen. Mit im Team auch ihr Zwillingsbruder Christian, für einen Stockerlplatz reichte es diesmal dennoch nicht. Unter den Zuschauern auch Weltmeister Michael Brantner. Der Premstätter ist der Generalsekretär vom Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler und zeigte sich begeistert vom Alpenpokal. „Das ist für den Stocksport ein ganz wichtiger Event, der zeigt, dass diesen Sport von jung bis alt jeder ausüben kann“.Festlich mit der Schützenfanfare begleitete das Trompetenduo Kapellmeister Joachim Krottmaier und Marcel Pratter musikalisch den Einmarsch der Sportler, denen der Präsident des Landesverbandes Steiermark Eis- und Stocksport Hannes Manfredi applaudierte. Zur Siegerehrung spielten die Musiker des MV Seiersberg-Pirka den Triumphmarsch aus der Oper Aida, den Gewinnern gratulierten Vzbgm. Thoms Göttfried und LAbg. Oliver Wieser. Seiersberg-Pirka wurde dem Ruf als Stocksport-Hochburg mehr als gerecht. Das Steiermarkfinale des Alpenpokals wurde von Johann Dokter und seinem Team des ESV-Gedersberg professionell und mit großer Gastfreundschaft abgewickelt.