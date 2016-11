Hausmannstätten: Steirisch gut

01.12.2016, 00:00 Uhr

Es ist nicht die erste Auszeichnung für Michael Kefer. Im Hofladen in der Dorfstraße 1 reiht sich Urkunde an Urkunde. „Unsere Tiere bekommen fast nur eigene Futtermittel, die von uns angebaut und hinter dem Hof wachsen. Sie stehen auf Strohbasis im Stall und wir ersparen ihnen stressige Transportwege durch die Schlachtung am Hof“, sagt der Firmenchef. 1987 begannen die Eltern mit der Direktvermarktung, nach dem Studium Gastronomiemanagement und Biotechnologie übernahm 2012 der Sohn den Betrieb. Kefer nutzt den alten Gewölbekeller aus 1750, der zu einem stilvollen Ambiente für festliche Anlässe renoviert wurde und ist Spezialist für Catering von der Brettljause bis zur Hochzeitstafel. Der Hofladen ist am Mo von 14-18, Do und Fr von 8-12 und 14-18 sowie am Samstag von 8-12 h geöffnet. www.kefers.at.