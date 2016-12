Es weihnachtet bei den Pensionisten

13.12.2016, 07:00 Uhr

Adventfeier und Weihnachtsmarkt: Gröbminger Pensionisten unterwegs.

Wie alljährlich veranstaltete der Pensionistenverein „Gröbming und Umgebung“ auch heuer eine Adventfeier. Treffpunkt war wieder das Seminarhotel „Häuserl im Wald“ am Mitterberg. Vorsitzender Karl Dorrer zeigte sich sichtlich erfreut, dass so viele Mitglieder dieser Einladung gefolgt sind. Mit dabei waren auch die Bürgermeister Alois Guggi, Marktgemeinde Gröbming, Fritz Zefferer, Mitterberg-Sankt Martin sowie Vizebügermeister Werner Hödl, Michaelerberg-Pruggern. Mit großem Beifall wurde der zweite Bezirksvorsitzende-Stellvertreter Ehrenfried Lemmerer willkommen geheißen. Kassier Franz Votapek sorgte mit humorvollen und besinnlichen Weihnachtsgeschichten für Unterhaltung. Ein Bläserduo aus St. Martin umrahmte mit stimmungsvollen Weisen die Adventfeier. Karl Dorrer bedankte sich bei Familie Langanger für die freundliche Aufnahme in ihrem Haus.

Mit zwei Bussen, gelenkt von Walter Schupfer und Martina Fischbacher, führte der Halbtagesauflug zum Weihnachtsmarkt nach Admont. Bei Einbruch der Dunkelheit, als viele Lichterketten zu leuchten begannen, kam weihnachtliche Stimmung auf, als auch Frau Holle mit „Leise rieselt der Schnee“ zu verzaubern begann. Viele statteten einem Konzert der Musikkapelle Admont-Hall einen Besuch ab.