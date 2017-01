Ein gutes Buch gegen die Kälte

13.01.2017, 15:45 Uhr

21 öffentliche Bibliotheken im Bezirk sorgen für Unterhaltung im Winter.

Vom Buch bis zum Spiel

Digitale Lesefreuden

Während draußen die Kälte regiert, macht man es sich gerne mit einem Buch gemütlich. Nur gut, dass sich die Südoststeiermark als Top-Nahversorger für Lesestoff entpuppt. Laut Lesezentrum Steiermark verfügen wir über 45 registrierte Bibliotheken. Betreiber sind Schulen, Pfarren, Gemeinden aber etwa auch das Landeskrankenhaus Feldbach, das eine Patientenbibliothek führt. 21 der Lesestätten sind öffentlich.Angeboten werden neben Büchern auch Hörbücher, Videos, DVDs und Gesellschaftsspiele. 92.745 Medien standen den Nutzern 2015 – die Zahlen für 2016 stehen noch nicht fest – zur Verfügung. 160 Mitarbeiter verbuchten 98.376 Entlehnungen von 5.148 Benutzern. Das Bibliothekswesen ist auch in puncto Veranstaltungswesen ein unverzichtbarer Faktor. 2015 fanden 449 Events in den Bibliotheken statt. 7.675 Besucher nutzten das Angebot. Fünf Bibliotheken gibt es in Fehring, womit man gemeinsam mit Feldbach an erster Stelle liegt. Gabriele Bichler leitet seit 15 Jahren die Stadtbibliothek im Gerberhaus. Neue Ideen gehen beim 13-köpfigen Team nie aus. So bringt man Literatur mit einer Bücherbox beim lokalen Bahnhof auf Schiene – die Kindergärten im Gemeindegebiet werden mit einer Bilderbuchbox ausgestattet. Auch eine monatliche Vorlesestunde für Kinder zählt zum Programm.Kinderfreundlich ist man auch in Straden. Im Bücherreich im Mesnerhaus steht den Kids das ganze Dachgeschoss zur Verfügung. 16 ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich hier unter der Leitung von Andrea Praßl-Schantl ums Wohlergehen der Lesefreudigen, wobei auch Klienten der Lebenshilfe aushelfen.Die Bibliotheken in Straden, Fehring und Feldbach sind auch bereits fit, was das Internet bzw. die "Onleihe" anbelangt. Sie bieten Zugang zur "DigiBIB Steiermark". Mit einem Zugangscode ist es den Bibliotheksbenutzern möglich, auf E-Books, E-Audios und E-Paper zuzugreifen. Die Online-Initiative geht auf Landesrätin Ursula Lackner zurück, die in der Steiermark auch vier regionale Bibliotheksbegleiterinnen einsetzt. In unserem Bezirk ist dies Karin Hebenstreit. Sie soll u.a. die Vernetzung unter den Bibliotheken fördern. "Beeindruckend in der Südoststeiermark sind das hohe ehrenamtliche Engagement und die Kreativität der Bibliotheksteams", so Hebenstreits sehr positiver Eindruck.

Medienbestand: 92.745Medienbestand Kinder- und Jugendliteratur: 37.909Bestand Hörbücher: 1.700Bestand Video-DVDs: 1.678Bestand Gesellschaftsspiele: 2.263Bezirk Südoststeiermark, Jahr 2015, Quelle: Lesezentrum