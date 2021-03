Aus dem Amstettner Rathaus werden Corona-Fälle gemeldet. Mindestens sechs Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen sind betroffen.

STADT AMSTETTEN. Nach dem Bekanntwerden von mehreren Corona-Fällen im Amstettner Rathaus, meldet sich nun die SPÖ zu Wort. "Das Wichtigste ist jetzt, dass alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen wieder rasch gesund werden und keine Langzeitfolgen von der Corona-Infektion davontragen", erklärt Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser (SPÖ).

"Der Dienstgeber muss dafür sorgen, dass alle Bediensteten bestmöglich geschützt sind und es keine weiteren Infektionen im Rathaus gibt. Hier muss die Gesundheit unserer Mitarbeiter unser wichtigstes Ziel sein“, sagt die Gesundheitsstadträtin.

"Nicht zur Tagesordnung übergehen"

"Nach einem derart großen Cluster darf man nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir haben nun gesehen, dass die aktuellen Maßnahmen offensichtlich nicht ausreichen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen den fehlenden Schutz nun ausbaden. Wenn die Rathausführung jetzt nicht endlich handelt, setzt sie die Gesundheit aller Bediensteten aufs Spiel", sagt SPÖ-Klubsprecher Helfried Blutsch.

Doch was galt bisher? Die Stadtverwaltung erklärt die bisherigen Maßnahmen (hier geht es zum gesamten Bericht): Zu den bisherigen Hygienemaßnahmen gehörten etwa das Tragen von FFP2-Masken, die Nutzung der Desinfektionsspender auf den Gängen und in den Büros, die Verwendung von Plexiglaswänden, häufiges Lüften, das Einhalten der notwendigen Distanzen und die zeitliche Abstimmung der Arbeitszeit von Mitarbeitern im Rathaus, um soziale Kontakte zu vermeiden. Auch das regelmäßige Testen der Mitarbeiter während der Dienstzeit ist Teil des bereits seit Monaten aufrechten Hygienekonzepts. Zusätzlich darf das Rathaus nur nach telefonischer Voranmeldung und mit Termin betreten werden.

SPÖ will möglichst viel Home-Office

Die SPÖ fordert, so viele Mitarbeiter wie möglich "das Arbeiten im Home-Office zu ermöglichen". "In der Privatwirtschaft ist dies bereits für viele selbstverständlich. Hier muss die Gemeindeverwaltung die nötige Flexibilität zeigen", so Gemeindrat Andreas Kassberger. "Technisch steht dem Arbeiten im Home-Office jedenfalls nichts im Weg“, meint Kassberger.

