Aus noch ungeklärter Ursache brach ein Brand am Montag Früh in einem Einfamilienhaus in der Stadtrandsiedlung Randsiedlungsstraße 20b aus.

Es wurde der gesamte Feuerwehrabschnitt Traiskirchen alarmiert unter mithilfe des Arbeiter Samariterbund Traiskirchen - Trumau und der Polizei.

Archiv: Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger