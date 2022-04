Ein unbekannter Täter hatte es auf einen Kater abgesehen. Erst brach er dem Tier den Schwanz. Zwei Tage später zog er dem Kater noch sämtliche Krallen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059 133 4208.



BURGKIRCHEN. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Braunau erstattete am 7. April Anzeige wegen Tierquälerei. Seinem einjährigen Kater wurde bereits am 3. März von einem bislang unbekannten Täter der Schwanz gebrochen, sodass dieser von einem Tierarzt amputiert werden musste.

Nach diesem Vorfall stattete der 23-Jährige sein Haustier mit einem GPS-Tracker aus. Am 5. April war der Kater abgängig und konnte mittels Tracker in Burgkirchen geortet werden. Er befand sich auf einem Hof neben einem Tierkörperverwertungs-Container. An diesem Tag wurden dem Vierbeiner von einem Unbekannten sämtliche Krallen gezogen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mauerkirchen unter 059 133 4208.