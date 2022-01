Weil die Stadtkapelle Braunau so wenig Auftritte im Jahr 2021 spielen konnte, blieb Geld in der Kasse über. Dieses spendeten die Musiker an das Rote Kreuz.



BRAUNAU. Corona-bedingt konnten nun bereits zwei Jahre nur wenig Proben und Auftritte der Stadtkapelle Braunau absolviert werden. Weil dafür auch kein Notenmaterial, keine Instrumente und Trachten erstanden werden mussten, blieb unfreiwillig Geld in der Vereinskasse über. Dieses wurde nun als Dankeschön für die Helfer des Roten Kreuzes der Ortsstelle Braunau gespendet.

Insgesamt 2.000 Euro konnten nun als Anerkennung an den ständigen Einsatz und die unermüdliche Arbeit der Rot-Kreuz-Mitarbeiter übergeben werden.