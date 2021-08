150 mal 2 PS – was kommt da raus? 100 Prozent Fun. Zum wiederholten Male lud die Lochner PirateZ-Mofa-Gang zur 3-Seen-Rundfahrt und 150 Mofas machten sich mit fettem Sound auf den Weg nach Berndorf.

LOCHEN AM SEE, BERNDORF. Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause stieg der Moped-Marathon der PirateZ heuer am 31. Juli. Die 42-km-Rundfahrt führte die Maurersachs-, Puch Maxi- und KTM Hobby-Piloten von Berndorf über Seeham, Obertrum, Mattsee, Lochen, Palting, Perwang am Grabensee zurück nach Berndorf. Mit zwei PS und 40 km/h dauert das dann schonmal 1,5 Stunden. Zum Abschluss rockte bei Hendl und coolen Drinks die AC/DC-Coverband "Deers on Lake" die Veranstaltung.

Drei Seen und 150 Mofa-Fahrer

Die 3-Seen-Rundfahrt hat mittlerweile schon Tradition und von Mal zu Mal nehmen mehr begeisterte Maxi-Fahrer an der Ausfahrt teil. "Nach dem großen Erfolg im Jahr 2019, war es trotz intensiver Planung nicht möglich die Veranstaltung 2020 durchzuführen. Umso motivierter waren wir heuer", erzählt PirateZ-Gründungsmitglied Raphael Strasser. Nächstes Jahr wird wieder um Matt-, Obertrumer- und Grabensee getuckert.

Immer mehr PirateZ



2016 haben sich Raphael Stempfer, Christoph Ennsgraber und Raphael Strasser zusammengetan, drei verwahrloste Mopeds restauriert und so die Liebe zum Mofa entdeckt. Seither gibt es die PirateZ. Heute ist die Lochner Moped-Gang zu zehnt.

Und noch mehr PirateZ

Roadtrip: Mit an Vierzga nåch Caorle

100 Mopeds folgen Paltinger PirateZ-Kapitän

Website: piratez-pmc.com

Facebook: PirateZ

Instagram: PirateZ.pmc