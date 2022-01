Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bietet einen neuen Lehrgang, der im September 2022 startet und zu den Themen Arbeitsrecht, Sozialrecht und Wirtschaftspolitik weiterbildet.

BRAUNAU. Ab September wird der ÖGB einen zweijährigen Lehrgang starten. In diesem werden an zwei Abenden pro Woche Inhalte wie Rhetorik und Kommunikation, persönliche Kompetenz und Teamfähigkeit, Projektarbeit und arbeits- sowie sozialrechtliche Fragen behandelt. Nach dem Motto "Wer nichts weiß, muss alles glauben", will der ÖGB ohne Prüfungsstress und großen finanziellen Einsatz Expertenwissen vermitteln.

Expertenwissen und Teamgeist

„Der gesamte Lehrgang ist fast gratis aber sicherlich nicht umsonst“, betont Robert Hofer, ÖGB-Regionalvorsitzender.

Hofer hat selbst die Gewerksschaftsschule absolviert, und dabei gelernt gesellschaftliche Veränderungen zu erkennen und die richtigen Rückschlüsse abzuleiten. Neben dem Expertenwissen, profitierte er aber auch von dem guten Teamgeist seiner "Schulklasse":



„Gemeinschaftliches Lernen macht nicht nur mehr Spaß, sondern festigt auch die Lernresultate. Dieses Lernkonzept verdient mehr Verbreitung – überall!“

Interessierte können sich ab sofort unter braunau@oegb.at oder 07722/63216-5280 im Regionalsekretariat des ÖGB zu einem unverbindlichen Infogespräch anmelden.