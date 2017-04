Heimische Wirtschaft analysiert

28.04.2017, 12:47 Uhr

BRAUNAU. Der Einladung des Arbeitsmarktservices, kurz AMS, Braunau zur Veranstaltung am 25. April im Schloss Ranshofen sind rund 100 Unternehmensvertreter aus dem Bezirk gefolgt. Leiter des AMS Walter Moser präsentierte den Gästen die gute Entwicklung am Braunauer Arbeitsmarkt. Überdies verwies er auf den erfreulichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Besonderheit dabei: Es können nur Personen unter 50 von dieser Entwicklung bisher profitieren.

Anschließend informierte die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Iris Schmidt die Vertreter aus der Wirtschaft über die aktuelle Arbeitsmarktsituation in Oberösterreich und über die Ausweitung der Lehrlingsförderung auf Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Hauptthema des Abends war der Schutz vor Cyberkriminalität und Cyber Erpressung. Andre Bergner referierte über Gefahren von Internetkriminalität und über die Bedeutung von Virenschutz in EDV Systemen.Abgerundet wurde der informative Abend durch die stimmige Show des „magic priest“, Gert Smetanig. Verzaubert und gut gelaunt wurden danach noch Kontakte geknüpft und AMS Dienstleistungen besprochen. Über die Dienstleistungen informiert das AMS Braunau derzeit auch bei Betriebsbesuchen während des Schwerpunktes „AMS on tour“. Interessierte Firmen können über die Mailadresse sfu.braunau@ams.at einen Besuchstermin vereinbaren.