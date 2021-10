Unter dem Motto „Es gibt viele Gründe zu feiern“ lud der Integrierte Sozial- und Gesundheitssprengel (ISGS) Bruck an der Mur Ehrengäste und Partnerorganisationen aus den vier ISGS-Gemeinden Bruck, Pernegg, Breitenau und Tragöß-St. Katharein an den neuen Standort des Frauen- und Familiengesundheitszentrums ein.

Die Corona-Maßnahmen hatten eine „runde“ Jubiläumsfeier zum 20. Geburtstag unmöglich gemacht und so konnte erst jetzt in Anwesenheit von Bezirkshauptmann Bernhard Preiner, Bürgermeister Peter Koch, Bürgermeister Alexander Lehofer, Vizebürgermeisterin Andrea Winkelmeier und zahlreichen weiteren Gästen das 22-jährige Bestehen des Integrierten Sozial- und Gesundheitssprengels Bruck an der Mur gefeiert werden.

Gut betreut

Dem ISGS obliegt die Koordination der Mobilen Dienste wie Alten-, Familien- und Heimhilfe, Gesundheits- und Krankenpflege und der Essenszustellung. In Zusammenarbeit mit Volkshilfe und Caritas wird es durch die Bereitstellung dieser Pflege- und Hilfsleistungen den Menschen der Partnergemeinden ermöglicht, so lange wie möglich ein gut betreutes und würdiges Leben im eigenen Zuhause zu führen.

Unterstützung und Hilfe

Als zusätzliches Service unterstützt der ISGS Bruck seit nunmehr 18 Jahren im Frauen- und Familiengesundheitszentrum mit einem facettenreichen und erfahrenen Team aus 25 Fachkräften Betroffene und Angehörige bei unterschiedlichsten psychischen, körperlichen und psychosozialen Problemen und Anliegen. Sie finden unter anderem Hilfe bei Suchtproblemen, Gewalterfahrung, Pflege von Angehörigen, Trauersituationen, Familien- und Kinderthemen, Gesundheitsfragen und vielem mehr.