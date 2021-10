Saisonabschluss auf der Aflenzer Bürgeralm mit Mountainrock und Frühschoppen

Am Samstag, 16. Oktober, steigt ab 11 Uhr das Saisonabschlussfest mit einem Frühschoppen bei der Almrauschhütte auf der Aflenzer Bürgeralm. Die Musik kommt von den Blechquetschern. Das Live Programm der Blechquetscher richtet sich nach den Wünschen des Publikums. Von aktuellen Charthits, Rock, Pop, Schlager, Austro-Pop, fetziger Volksmusik bis hin zum typischen Blechquetscher-Sound ist alles im Repertoire zu finden.

Weiter gibt es Attraktionen für Kinder und eine Warenpreisverlosung des WSC Aflenz. Als Hauptpreis winkt eine Saisonkarte für den Skibetrieb auf der Bürgeralm.

Bei Schlechtwetter findet das Abschlussfest am 23. Oktober statt.

Die Blechquetscher spielen beim Frühschoppen auf der Almrauschhütte auf.

Foto: Maggie Kleemaier

Staffelbewerb "Mountainrock"

Ebenfalls an diesem Tag findet mit dem "Mountainrock 2021" ein Staffelbewerb auf der Aflenzer Bürgeralm statt – mit Mountainbike, Paragleiten, Berglauf und Downhill. Sozusagen der Dolomitenmann auf Aflenzer Art. Um 10 Uhr starten die Mountainbiker in Aflenz beim Kirchplatz mit ihrer Route auf der Bürgeralm. Am Alnboden findet die Übergabe an die Paragleiter statt, die zuerst die 250 Höhenmeter hinauf zum Schönleitenhaus zu Fuß bewältigen müssen, ehe sie mit dem Gleitschirm ins Tal fliegen. Landeplatz ist bei der Linde im Kurort, von dort zu Fuß zurück zum Kirchplatz und Übergabe an die Bergläufer, die die 1.000 Höhenmeter hinauf zum Schönleitenhaus auf dem Wanderweg zu bewältigen haben. Oben wird an die Downhiller übergeben, die mit dem Mountainbike die Trails hinunterrasen. Ziel ist wieder beim Kirchplatz. Die Siegerehrung dazu findet um 18 Uhr im Sublime in Aflenz statt.

Mehr Infos bei Paracenter Austria