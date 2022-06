Nach einer kurzen Siedlungsphase feierte die Erlebnisregion Hochsteiermark ihren Einzug in das neue Headquarter im Brucker Kornmesserhaus (Eingang Herzog-Ernst-Gasse).

BRUCK/MUR. Bei einem kurzen Fototermin überreichte Bürgermeister Peter Koch der Geschäftsführerin Stephanie Zündel ein Bild als Willkommensgeschenk. Landtagsabgeordnete Cornelia Izzo gratulierte ebenfalls im Beisein von Hochsteiermark- Obmann Nino Contini und Finanzreferent Alfred Grabner zum neuen Standort.

„Wir sind stolz das Headquarter der Erlebnisregion Hochsteiermark im Herzen der Stadt beheimaten zu dürfen.“, so Bürgermeister Koch bei der Übergabe.

Außer dem Sitz in Bruck gibt es noch weitere Informationsstandorte der Erlebnisregion in Kapfenberg, Kindberg und Mariazell.