Beim Wehranlagenneubau in Oberaich wurden die Wehrschütze für die ersten beiden Wehrfelder geliefert und eingebaut. Voraussichtlich Mitte August startet der zweite Bauabschnitt am linken Murufer.

Der Kraftwerksbau der Stadtwerke Bruck schreitet zügig voran. Die kürzlich eingebauten Wehrschütze werden zukünftig den Pegelstand der Mur so regeln, dass die Turbinen in der Wehranlage und im Krafthaus auf der Murinsel mit der passenden Wassermenge betrieben werden können. Sobald alle notwendigen Installationsarbeiten bei den Wehrschützen abgeschlossen sind, wird die Mur umverlegt, also durch diese beiden Wehrfelder geleitet. „Damit kann voraussichtlich Mitte August der zweite Bauabschnitt am linken Murufer starten“, freut sich Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Gschaidbauer.

Mit dem Baufortschritt zufrieden zeigten sich neben Gschaidbauer auch Stadtwerke-Prokurist Robert Migglautsch , Thomas Reicher und Sandra Koller vom Planungsbüro Pittino und

Bürgermeister Peter Koch bei einem Lokalaugenschein auf Brucks aktuell größer Baustelle.