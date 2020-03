Jenny Gheorghita erhielt den Kapfenberger Kulturnachwuchspreis.



Sie spielt Geige, seit sie fünf Jahre alt ist, und das auf allerhöchstem Niveau. Die gerade erst 15 Jahre alt gewordene Jenny Gheorghita studiert bereits jetzt an der Universität und nimmt dafür einiges auf sich. "Mit zehn Jahren wurde ich in die Hochbegabten-Klasse im Fach Violine bei Professor Emilio Percan aufgenommen und seitdem studiere ich an der Kunst Universität Graz." Meist verbringt sie ihre Wochenende dort, teilweise fährt sie auch wochentags dorthin. "Neben dem Gymnasium in Kapfenberg ist das nicht immer ganz einfach, aber ich mach das gern", sagt Jenny.

Große Herausforderung

Geige zu spielen ist für sie etwas ganz Besonderes: "Allein das Instrument ist faszinierend. Das zu beherrschen ist eine Herausforderung, das braucht viel Zeit, Arbeit, Konzentration und Geduld. Ich liebe es daran zu arbeiten, ich liebe Musik. Der Klang der Violine ist einzigartig, es kann Emotionen und schöne Gefühle hervorrufen."

Für ihre außergewöhnlichen Leistungen bekam sie am vergangenen Donnerstag im Kulturzentrum den Kulturnachwuchspreis der Stadt Kapfenberg aus den Händen von Bürgermeister Fritz Kratzer überreicht. Jenny dazu: "Der Kulturnachwuchspreis ist für mich eine große Ehre. Einen besseren Halt kann ich mir nicht vorstellen. Das ist der schönste Preis für mich."