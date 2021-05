Auf der Suche nach dem Teufel

Wenn einer eine Reise tut.... und dann mit Erika wandern geht, da kann er wirklich was erleben!

Von Wegscheid über die Spielmäuer, natürlich nicht am Klettersteig, sondern am Wanderweg ging es hinauf zur sagenumwobenen Teufelsbrücke. Ein beeindruckender Felsen von dem man sofort fasziniert ist und den man von mehreren Stellen aus betrachten kann, war das erste Ziel. Danach ging es weiter zum Gipfelkreuz wo uns ein Bankerl , sowie ein herrlicher Ausblick auf die umliegenden Berge erwartete. Entlang des Weges gab es viele Fotomotive und das kam mir sehr gelegen, denn ich brauchte immer Zeit zum Rasten. Viele Weinbergschnecken, verschiedene Bergblumen, Enzian und unendlich viele streng geschützte Petergstamm-Pflanzen gibt es hier.

Das Wetter war uns hold und wir kamen ohne einen einzigen Regentropfen wieder ins Tal.