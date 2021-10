18 Punkte lag Klosterneuburg beim Auftakt der Basketball-Superliga in Kapfenberg schon zurück, am Ende aber hatten die Bulls das Nachsehen und mussten sich mit 77:78 knapp geschlagen geben. Im letzten Viertel riss bei den Hausherren der Faden und mit einem 16:2-Run drehten die Niederösterreicher die Partie zu ihren Gunsten. Bulls-Coach Mike Coffin: "Nach einer guten Leistung über drei Vierteln haben wir undiszipliniert gespielt und das Spiel aus der Hand gegeben." Am Samstag wartet Oberwart.

Für Kapfenberg beginnen jetzt die englischen Wochen. Am Mittwoch (19) steigt im FIBA-Europe Cup der Heimkracher gegen den deutschen Topklub Bayreuth (mit Österreichs Teamchef Raoul Korner als Headcoach), eine Woche später sind die Bulls bei den London Lions zu Gast.