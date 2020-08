Das erste Pflichtspiel in der neuen Saison steht an. Am Freitag um 19.30 Uhr empfängt KSV 1919 in der ersten Cuprunde den Salzburger Regionalligaklub Anif.

Fans sind jetzt wieder erlaubt, die Kapfenberger haben mit Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft ein Sicherheitskonzept entwickelt.

Sitzplätze sind genug vorhanden, ebenso Desinfektionsmittel, die Plätze sind, um die Abstandsregeln einzuhalten, schachbrettartig angelegt.

Jeder Fan bekommt einen eigenen Platz zugeordnet.

In der Amateurmeisterschaft sind keine Corona-Tests für die Fußballer vorgeschrieben, sehr wohl aber im Cup.

Darum muss auch Gegner Anif 48 Stunden vor dem Anpfiff negative Ergebnisse vorlegen.

Auch in der Zweitliga-Meisterschaft starten die Falken daheim. Gegner am 11./12./13. September ist Innsbruck.

Die "Generalprobe" für die freitägige Cuppartie ist gelungen. Durch ein Tor von Komolafe wurde Zweitligakonkurrent BW Linz mit 1:0 besiegt. Trainer Ibrakovic brachte den gesamten Kader zum Einsatz.