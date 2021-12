Trotz Neuzugang Derryck Thornton, der 24-jährige Kalifornier verdiente sich seine ersten Sporen in Europa in der vergangenen Saison bei KK Borac Cacak in Serbien, setzte es für die Kapfenberg Bulls eine klare 63:79-Niederlage in St. Pölten.

Thornton stellte sich mit zwölf Punkten bei den Bulls ein. Die aber nur bis ins dritte Viertel das Spiel offenhalten konnten. Am Ende war Geschäftsführer Michael Schrittwieser sauer: "Traurig, wir hatten keine taktische Disziplin."

Weiter geht es für die Kapfenberger am 26. Dezember in Klosterneuburg, am 30. 12. folgt das Heimspiel gegen Oberwart.