In Stainz fand die Gewehr-Landesmeisterschaft im KK100 Meter statt.

Der Landesmeistertitel in der allgemeine Klasse ging an den Kapfenberger Schützen Alexander Karlon mit dem TopErgebnis von 374 Ringen, Klubkollege Günther Grün wurde mit 360 Ringen Dritter. In der Jungschützen-Klasse holte sich Juliana Ballaus Silber.

Die Frauenklasse war fest in der Hand des Kapfenberger Schützenvereins mit der Landesmeisterin Anita Grabensberger (365 Ringe).

In der Seniorenklasse ging für die Kapfenberger Schützen nur Sigi Grabensberger an den Start und erreichte den guten fünften Platz.

Auch der Mannschaftstitel Landesmeister KK 100 Meter ging an die Mannschaft des Kapfenberger Schützenvereins. Kapfenberg SV1 wurde Erster mit 1099 Ringen vor dem Schützenverein Krieglach (1071 Ringe) und Kapfenberg SV2 mit 1026 Ringen.