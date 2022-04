Nach dem souveränen Auswärtssieg in Lichtenberg (OÖ) ließen die Stocksportler von Ladler Tal Leoben in Gruppe B der Staatsliga auch daheim nichts anbrennen.

LEOBEN. Aufsteiger Wenigzell wurde mit einem 8:2 abgefertigt. "Wir waren von Beginn an voll konzentriert. Die Mannschaft hat wieder eine tolle Leistung geboten", sagte Mannschaftsführer Michael Brantner. Sein Team ist ungeschlagen Tabellenführer, weiter geht es am 7. Mai beim Tabellenzweiten Fresing.