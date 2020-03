Stark im Auftritt: Frauennetzwerk Bruck

„Starke Frauen vor und auf der Leinwand“ war das Motto einer Veranstaltung des Frauennetzwerkes Bruck anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März.

Im Stadtkulturkino wurden zwei Filme gezeigt, die dem Leitsatz „Weniger ich. Mehr wir.“ besonders gerecht wurden. Vor der Leinwand stand vor allem Terri Gattringer-Sabino mit ihrem Frauenteam, die mit ihrer Idee dem Netzwerk Leben eingehaucht hat.

Anerkennung für das unentwegte Engagement in Frauenangelegenheiten kamen von Vizebürgermeister Susanne Kaltenegger und den anwesenden Gemeinderätinnen. Dank gebührt auch den Gönnern und Förderern, allen voran die Konditorei Mandl, Da Maurizio, die Wirtschaftskammer mit „Frau in der Wirtschaft“, die Arbeiterkammer und die Stadt Bruck an der Mur mit der gelebten „Angesagten Vielfalt“.

Das Schätzspiel kam bei den gut 100 Besucherinnen sehr gut an und spülte zusätzlich ein wenig Geld in die karitative Frauennetzwerk-Kasse. Für die musikalische Umrahmung sorgte mit Musikerin Christina Scheibl selbstverständlich ebenso eine Frau.

Text und Fotos: OEG