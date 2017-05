"Madama Butterfly" Aufzeichnung der Live-Übertragung

Puccinis herzzerreißende Oper Madama Butterfly, mit ihrer Geschichte um Liebe, Sehnsucht und Betrug wurde am Donnerstag, 30. März 2017, aus dem Royal Opera House in London weltweit live ins Kino übertragen. In Bruck an der Mur läuft die Übertragung als Aufzeichnung am 14. Mai.Die Oper war Inspiration für zahlreiche Hollywood-Filme und den Musical-Erfolg Miss Saigon. Sie erzählt vom Leben der japanischen Geisha Cio-Cio-San, die sich an den Glauben klammert, dass ihre Beziehung zu einem amerikanischen Marineoffizier, Leutnant B.F. Pinkerton, auf wahrer Liebe beruht und ihre Ehe Bestand haben wird. Doch beim Aufeinandertreffen der Kulturen verwandelt sich Hoffnung in Verzeiflung. Als Cio-Cio-San klar wird, dass sie betrogen wurde, hat das fatale Konsequenzen.

Die bewegende Oper wird dirigiert vom Musikdirektor des Royal Opera House, Antonio Pappano. Mit atemberaubenden Arien, dem unvergesslichen'Blumenduett' und dem berührenden 'Summchor', fängt Puccinis Musik die Emotionen Cio-Cio-Sans genau ein. Sie reichen von überschäumendem Glück und Hoffnung bis hin zu Verzweiflung und Schmerz, als sie sich ihrem Schicksal ergibt.In der Titelrolle ist die gefeierte albanische Sopranistin Ermonela Jaho als Madama Butterfly zu erleben. Der argentinische Tenor Marcelo Puente spielt ihr Gegenstück, Leutnant B.F. Pinkerton.