Dachgleiche am Hochfeld

12.05.2017, 12:24 Uhr

Bei der Kinderkrippe am Hochfeld wurde am vergangenen Mittwoch die Dachgleiche gefeiert.

So wie es sich traditionellerweise gehört – mit Gleichenbaum, Gleichenspruch und vollem Weinglas – wurde am Neubau der Kinderkrippe am Gelände des Landeskrankenhauses am vergangenen Mittwoch unter Anwesenheit von Bgm. Hans Straßegger, Vize-Bgm. Susanne Kaltenegger, Stadtrat Peter Koch, Stadtbaudirektor Robert Bichler und Architekt Christian Schemmel die Dachgleiche gefeiert. Das geleerte Glas wollte beim Runterwerfen zwar partout nicht brechen, der strahlende Sonnenschein sorgte aber dennoch für gute Stimmung. Rund 1,2 Millionen Euro investiert die Stadt Bruck in den Neubau auf dem Hochfeld. Seit April laufen die Bauarbeiten, mit September sollen schon die ersten Kinder in die zweigruppige Krippe aufgenommen werden.

Der Neubau erfolgt nach den Plänen des Architekturbüros Schemmel, ist für 28 Kinder konzipiert und verfügt über eine Fläche von 370m². Im Freien haben die Kleinen dann noch einmal eine Spielfläche von rund 1.000m². Das neue Gebäude wurde in Holzriegelbauweise mit massiven Innenwänden errichtet. Holzfußböden sollen für ein angenehmes Klima sorgen, Fliesenböden im Sanitärbereich für die nötige Hygiene. Die Fußbodenheizung wird über die Brucker Biofernwärme beheizt, das Gebäude verfügt auch über eine Komfortlüftung.Derzeit erfolgt die Zufahrt noch über das LKH-Gelände und den dort befindlichen Schranken. Dauerhaft ist aber geplant, eine eigene Zufahrt zu errichten. Zudem soll ein zusätzlicher Zebrastreifen auf der Tragösserstraße für mehr Sicherheit der kleinen Besucher auf ihrem Weg in die Kinderkrippe sorgen.