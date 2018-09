"Jugend vor" im Sportverein St. Marein-Lorenzen

13.09.2018, 13:42 Uhr

Mit Doris Friesenbichler und Roland Tritscher ist seit dem Vorjahr ein engagiertes Duo für den Nachwuchs zuständig und deren Arbeit zeigt erste Erfolge.Rund 40 Kinder- und Jugendliche umfasst aktuell die Tennis-Jugendabteilung, dies bedeutet einen enormen Anstieg zu den letzten Jahren. Ein Grund dafür ist sicher auch das speziell auf die Bedürfnisse der Kinder ausgelegte Training von Trainer Christoph Stoppacher. Behutsam und spielerisch werden von ihm die Einsteiger-Kinder ans Tennis herangeführt.

Ein Beweis der guten Arbeit ist auch die Vergabe des "Qualitätsgütesiegels für Sport" von Fit-Sport-Austria, der Bundessportorganisation an diese Sektion. "Mit verschiedenen Aktionen, zum Beispiel einem Kinderstammtisch, wollen wir einen wöchentlichen Fixpunkt bieten, damit die Kinder neben dem individuellen Tennistraining, auch soziale Kontakte im Verein knüpfen können", so Jugendleiterin Doris Friesenbichler.Zum Abschluss der Sommer-Saison wurde vor kurzem speziell für die Jüngsten im Verein eine Tennis-Olympiade abgehalten. Spaß und Vergnügen stand hier ganz klar im Vordergrund. Dennoch wurden mit Sophia Schischeg (bei den Minis) und Dominik Berger (bei den Kids) zwei Sieger gekürt. Rund 15 Kinder nutzten dabei den ganzen Tag die vereinseigene Tennisanlage in St. Lorenzen und absolvierten sieben teils lustige, teils tennisspezifische Stationen.