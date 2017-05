Kreisverkehr Oberaich wird Wirklichkeit

11.05.2017, 11:55 Uhr



40 Meter Durchmesser

"Ab jetzt geht es los. Der neue Kreisverkehr bei dieser wichtigen Stadteinfahrt von Bruck wird die Verkehrssicherheit der viel befahrenen Kreuzung wesentlich erhöhen", betonte Verkehrslandesrat Anton Lang beim Spatenstich, der kürzlich erfolgte. Das Bauvorhaben kostet rund 600.000 Euro und wird zu je einem Drittel von Asfinag, der Stadt Bruck sowie dem Land finanziert. Die Fertigstellung ist für Anfang Juli geplant.Im Abschnitt von Kilometer 15,220 bis 15,385 wird in den nächsten Monaten ein Beton-Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 40 Metern errichtet, zudem werden die Anschlüsse an die B 116 und an zwei Schnellstraßenrampen ausgebaut.Neu gestaltet wird auch der bestehende Geh- und Radweg, wie Projektleiter Wolfgang Wiesler vom Verkehr- und Landeshochbau mitteilt.

Minimiertes Unfallrisiko

Fertigstellung im Juli

"Derzeit werden die 20 Zentimeter starke Betondecke sowie sämtliche Asphaltschichten und der Frostkoffer abgetragen", erläutert Wiesler weiter. Der Kreis selbst werde mit einem 50 Zentimeter starken Unterbau und einer 20 Zentimeter hohen Betondecke errichtet."Mit der Errichtung des Kreisverkehrs an dieser neuralgischen Verkehrsstelle wird nicht nur das Unfallrisiko minimiert, sondern die Leistungsfähigkeit an unserer viel frequentierten, westlichen Stadteinfahrt erhöht", so Bürgermeister Hans Straßegger.Bis Anfang Juli wird die Baumaßnahme fertig gestellt sein, die halbseitige Sperre wird bis dahin mit Ampeln geregelt.