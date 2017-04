KTM-Chef als Stargast beim Wirtschaftstag

27.04.2017, 14:18 Uhr

Die HTL Kapfenberg lud am vorigen Mittwoch zum Tag der Wirtschaft mit dem ehemaligen Absolventen Stefan Pierer.

Der neue Luftfahrt-Schwerpunkt an der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Kapfenberg war ausschlaggebend dafür, dass KTM-Chef Stefan Pierer dem Wirtschaftstag der Schule am vergangenen Mittwoch einen Besuch abstattete. Mit im Gepäck hatte der ehemalige Mürztaler ein Impulsreferat über die Erfolgsgeschichte seines Betriebes, garniert mit beeindruckenden Zahlen und Fakten; und auch seine Erfolgsformel, die drei Wege zum großen Erfolg, ließ sich Pierer entlocken: So seien Markeninhalt, Globalisierung und Innovation/Produktentwicklung der Schlüssel zum Erfolg.

Aber er hatte auch Tipps für die künftigen Absolventen mit dabei: "Macht keine langfristige Lebensplanung, sondern nützt die Chancen, die sich in eurem Leben immer wieder ergeben. Das war auch bei mir immer so", erklärt Pierer. Der gebürtige Brucker hat selbst nach dem Gymnasium die HTL in Kapfenberg besucht und später die Montanuni Leoben abgeschlossen; ein Werdegang, den er nur wärmstens emfehlen kann. Denn: "HTL-Absolventen sind das Erfolgskriterium für die österreichische Industrie."Maßgeblich für den Erfolg der heimischen Industrie verantwortlich ist seiner Meinung nach die duale Ausbildung sowie ein direkter Bezug zur Wirtschaft.Nach seinem kurzen Referat stellte sich Pierer im Rahmen einer Podiumdiskussion mit Bürgermeister Manfred Wegscheider, HTL-Direktor Ernst Zisser, Landesschulinspektor Bernd Steiner, Walter Gröblinger (Böhler), Wolfgang Vlasaty (Mobilitätscluster) und Bernhard Messnarz (FH) den Fragen des Moderators.Den Tag der Wirtschaft an der HTL Kapfenberg nutzten in gewohnter Manier natürlich auch die großen Betriebe der Region, um in den beiden Turnsälen Werbung für sich zu machen und vielleicht den einen oder anderen künftigen Absolventen von sich begeistern zu können.