Sanitätsleistungsbewerb erfolgreich durchgeführt

26.04.2017, 12:30 Uhr

Neben 15 Trupps der Bereiche Bruck und Leoben traten dabei auch zwei Gruppen des Abschnittes Aflenz an. Im Beisein des Landessonderbeauftragten für Sanität Gerhard Kouba nahmen dabei für die Freiwillige Feuerwehr Thörl Lukas Ebner, Ernst Wöls zusammen mit Daniel Krenn von der FF-St. Ilgen im Bewerb um das Sanitätsleistungsabzeichen in Silber teil. Im Bewerb um das Abzeichen in Bronze traten die Kameraden Martin Ebner und Wolfgang Rossmann sowie Sandra Tesch von der FF-Turnau an. Um dieses Sanitätsleistungsabzeichen zu erhalten wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Aufgaben nicht nur richtig, sondern auch ruhig, kompetent und für die zu rettende Person so schonend wie möglich zu erledigen. Weiteres Ziel dieser Sanitätsleistungsprüfung ist es, die erworbenen Kenntnisse zu überprüfen und zu perfektionieren. Abgehalten wird sie in den Stationen theoretische Prüfung, Einzelarbeit und Gruppenarbeit.

Nach intensiven Übungen meisterten die Kameraden schließlich alle Stationen souverän. Im Beisein mehrerer Ehrengäste und des Bewerbsleiters Roland Schadl konnte ihnen somit bei der Schlusskundgebung vom Bereichsfeuerwehrkommandanten Reinhard Leichtfried und dem Thörler Bürgermeister Günther Wagner im feierlichen Rahmen die begehrten Abzeichen überreicht werden. Aufgrund seiner langjährigen, verdienstvollen Tätigkeit im Feuerwehrwesen und der Organisation dieses Sanitätsleistungsbewerbes in Thörl wurde Ernst Wöls von Reinhard Leichtfried das Verdienstzeichen in Silber des Bereichsfeuerwehrverbandes verliehen.