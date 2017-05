Seit 120 Jahren im Geschäft

08.05.2017, 09:28 Uhr

Sport-Freizeit-Tracht Michaeler aus Aflenz feiert besonderes Jubiläum.

Walter Michaeler

In dem über 500 Jahre alten Gebäude Aflenz 4 schafften es vier Generationen seit 1897 durch alle Hochs und Tiefs der örtlichen Wirtschaft, das kleine Kaufhaus Michaeler nicht nur am Leben, sondern voller Lebensenergie zu halten. Was als Gemischtwarengeschäft begann, ist heute die regionale Anlaufstelle für Sport- und Modebegeisterte. „Wir spielen nicht in einer Liga mit den großen Bekleidungsketten, und das wollen wir auch nicht. Hier zählen andere Werte. Bei uns kann sich der Kunde wohlfühlen und auf bestes Service und Qualität verlassen", so, der das Kaufhaus seit 1997 führt.

Österreichisches Urgestein

Seit 1936 betreibt das Kaufhaus eine Palmers-Verkaufsstelle und ist damit die drittälteste des ganzen Landes. Die Unterwäsche-Trends mögen sich seit damals geändert haben – aber der Michaeler ist drangeblieben. „Neben Palmers liegen unsere Schwerpunkte heute auf Outdoor, Tennis und Freizeit und auf Schitouren und Alpin, für Erwachsene wie Kinder. Und natürlich auf Trachtenmode.“ Als Sport 2000-Partner sichert Walter Michaeler die ausrüstungstechnische Nahversorgung für das Bedürfnis nach Bewegung, das in der Region Aflenz ausgezeichnet ausgelebt werden kann – egal ob am E-Bike oder auf Tourenschi.Anlässlich des Jubiläums feiert Sport-Freizeit-Tracht Michaeler einen ganzen Monat lang. Walter Michaeler erzählt: „Wir haben einen eigenen Jubiläums-Corner im Shop eingerichtet. Bei unseren langjährigen Kunden bedanken wir uns mit Aktionen, 200 Überraschungen für die schnellsten Kunden, Gewinnspielen, Weinverkostung und vielem mehr.“