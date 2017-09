Büroeröffnung der FPÖ Kapfenberg

29.09.2017, 10:18 Uhr

hat in derneue Büroräumlichkeiten eröffnet. Diese sollen weniger als Büro dienen, sondern vielmehr als „ein offenes Haus, ein Haus der Begegnung und als Ort der politischen und auch privaten Kommunikation“, so. Der Standort sei zentral gelegen und auch leistbar, sind sich die Politiker einig. Das Büro wird voraussichtlich vier Tage die Woche sowie nach Vereinbarung geöffnet haben. Vor Ort sind v.a. Funktionäre und Gemeinderäte für die Bevölkerung da. Am Samstag, dem 30. September, können sich die Kapfenberger von 14-18 Uhr beim Tag der offenen Tür ein erstes Bild von den Räumlichkeiten machen.