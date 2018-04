David schlug Goliath

30.04.2018, 10:18 Uhr

Unterliga Nord A.

FC Veitsch - SV Lassing 2:2 (1:0). Tore: Habian (2) bzw. Forstner (2). Nach 50 Minuten führte der FC Veitsch zuhause gegen Lassing durch zwei Tore von Thorsten Habian verdient mit 2:0. Doch die Gäste kamen noch einmal in das Spiel zurück und Thomas Forstner sorgte mit einem Doppelpack noch für den glücklichen 2:2-Ausgleich.ESV Mürzzuschlag - SV Thörl 1:3 (0:0). Tore: Simunovic bzw. Lenger, Folger-Wöls, Fritz. Nach 45 torlosen Minuten sorgten die Gäste durch Raimund Lenger und Marvin Folger-Wöls innerhalb vier Minuten für das 0:2. Stipo Simunovic gelang in der 67. Minute zwar der Anschlusstreffer, doch Ingo Fritz versetzte in der 81. Minute den Eisenbahnern den Todesstoß.SC Tragöß/Kathar. - FC Schladming 3:2 (2:1). Tore: Dogar (3) bzw. Schmidt, Brandstätter. Codin-Marius Dogar (mit drei Toren) & Co. sorgten für die Überraschung der Runde. Die abstiegsgefährdeten Tragösser fügten dem Spitzenreiter die erst zweite Saisonniederlage zu.SV Stanz - SV Mitterdorf 1:6 (1:1). Tore: Assigal bzw. Seiter, Wölfler (je 2), Massenbichler, Leskovsek. Der SV Stanz erwischte im Mürztal-Derby einen rabenschwarzen Tag und ging letztendlich gegen den SV Mitterdorf mit 1:6 unter.ATuS Wartberg - FC Ausseerland 2:3 (2:3). Tore: Lechner, Asan bzw. Seebacher (2), Salatovic. Die Wartberger verschliefen die ersten 16 Minuten und lagen schon mit 0:3 im Rückstand. -M. Ropatsch-