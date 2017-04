Punktezuwachs auf und neben dem Rasen

26.04.2017, 15:38 Uhr

Der Protest gegen den Sechs-Punkte-Abzug wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzbestimmung war teilweise erfolgreich: Die Kapfenberger bekamen zwei Punkte zurück. Sportlich holte das KSV-Team nach dem 3:3 in Innsbruck ein 1:1 gegen Horn. Sechs Runden sind in dieser Saison noch zu spielen. Am Freitag gastiert Austria Lustenau im Franz-Fekete-Stadion. „Mein Lieblingsgegner, weil sie sehr gut Fußball spielen und nicht nur mit weiten Bällen agieren. Gegen solche Gegner tun wir uns leichter“, sagte KSV-Cheftrainer Abdulah Ibrakovic und fügte hinzu: „Gratulation an die U19 von Red Bull Salzburg für ihre Leistung in der Youth League. Das sind die Spieler vom FC Liefering und das ist gut für unsere Liga.“Regionalliga Ost-Klub Ritzing hat das Lizenzansuchen für die nächste Saison zurückgezogen. Da neben Ritzing mit Hartberg nur ein weiterer Regionalligist die Lizenz für die Erste Liga beantragt hat, wird es heuer wahrscheinlich nur einen Absteiger geben. Sollten die Oststeirer nicht Erster oder Zweiter werden, sogar gar keinen.