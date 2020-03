Meghan Markle: Gibt es bald neue Baby-News?

Meghan Markle und Prinz Harry haben sich aus dem Scheinwerferlicht der königlichen Familie zurückgezogen. Könnte eine zweite Schwangerschaft der Grund für den Megxit sein? Einige Royal-Fans rechnen in diesem Jahr mit einem weiteren Baby.



Die Sicherheit seiner Familie ist Prinz Harry so wichtig, dass er dafür sogar seine royalen Titel aufgibt und sich nicht nur vom Palast, sondern auch von seiner Heimat abwendet. Könnte ein Grund für den Megxit sein, dass Harry bereits ahnt, dass seine eigene kleine Familie bald um ein Mitglied reicher wird und daher umso mehr Schutz benötigt? Viele Royal-Fans rechnen damit, dass Meghan Markle noch in diesem Jahr ein weiteres Mal schwanger wird und ihrem Archie damit ein kleines Geschwisterchen schenkt. Der royale Druck ist verschwunden und Meghan ist wieder an einem Ort, an dem sie sich wohl fühlt und Unterstützung von Freunden und Familie bekommt - der perfekte Zeitpunkt, um über weiteren Nachwuchs nachzudenken.

Bekommt Archie ein kleines Geschwisterchen?

Wie die "BILD"-Zeitung berichtete, rechnen nicht nur die Royal-Fans mit baldigem Nachwuchs, sondern auch eine Wahrsagerin und eine Adelsexpertin. Die scheinen sich einig zu sein, dass die Chancen hoch stehen, dass wir uns im Jahr 2020 über ein weiteres Baby von Meghan & Harry freuen dürfen. Bis zum 31. März 2020 müssen die beiden noch im Dienste des Palastes ihren Pflichten nachgehen. Danach geht es zurück in die neue Wahlheimat Kanada und die beiden haben Zeit, sich erneut auf die Familienplanung zu konzentrieren. Dann bleibt noch genügend Zeit, dass sich die Annahme der Wahrsagerin erfüllt ...