BAD GAMS. Kürzlich gratulierte die Marktmusikkapelle Bad Gams ihrem Obmann-Stv. Manfred Mandl zum 50. Geburtstag. Obmann Georg Lampl überreichte ihm dabei das "Verdienstkreuz in Bronze am Band". Bei einem Abendessen im Gasthof Nabernik-Kirchenwirt wurde gemeinsam gefeiert.

Zur Person

Mandl nahm 1991 seine musikalische Tätigkeit in der MMK Bad Gams auf. Seit nunmehr fast 30 Jahren ist er ein verlässlicher und engagierter Musiker. Er spielt Tuba und ermöglichte auch seinen beiden Töchtern, ein Instrument zu erlernen, beide spielen ebenfalls in der Marktmusikkapelle. Seit 25 Jahren ist Mandl im Vorstand als Obmann-Stv. tätig. In dieser Zeit wurden viele Neuerungen umgesetzt die er alle federführend mitgetragen hat: Darunter fällt die Jugendarbeit sowie Projekte mit der Musikschule, Trachtenerweiterung und die Neufestlegung der Konzerttermine. "Manni", wie er gerne genannt wird, ist auch für die Getränkeversorgung in unserem Probeheim und die immerzu vollen Kühlschränke zuständig. Besonders hervorzuheben sind die köstlichen "Mandlkipferl", welche es von seiner Gattin Karin gibt, wenn ein Familienmitglied der Mandls Geburtstag feiert.