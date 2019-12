RACHLING. - Die Geburtstagsfeier mit Verwandten, Bekannten und Freunden von Konrad Ofner im Gasthof Höllerhansl war gerade angelaufen, als die Delegation des Kameradschaftsbundes zu ihrem Gratulationsbesuch eintraf. „Wir danken dir für deine Treue“, sprach Obmann August Adam die 50-jährige Mitgliedschaft des Jubilars und seine Tätigkeit als Gruppenführer an. „Du bist jederzeit willkommen“, lud er ihn ein, sich auch künftig in den Verein einzubringen. Als Zeichen der Anerkennung verkündete der Obmann die Zuerkennung der Goldmedaille des Ortsverbandes Stainz.

Obmannstellvertreter Franz Hopfgartner blieb es vorbehalten, die Goldmedaille an den Rock zu heften. Johann Krammer als zuständiger Gruppenführer bedankte sich beim Geburtstagskind für die eingebrachte Kamerad- und Freundschaft und bat um das weitere Engagement im Kameradschaftsbund.

Überraschung Nummer 2 folgte auf dem Fuß: Bürgermeister Walter Eichmann traf bei der Geburtstagsgesellschaft ein und gratulierte dem Jubilar herzlich zu seinem großen Tag. „Siebzig ist ja nicht so viel“, wünschte er für die Zukunft viel Gesundheit und bestes Wohlergehen.

Ein Blick in das Lebensbuch: Konrad Ofner wurde am 23. Dezember in Sierling geboren. Die Schule absolvierte er Sommereben, bevor er sich als Tischler ausbildete und lange in dem Beruf arbeitete. Den Wehrdienst absolvierte er 1969 in Aigen und in Straß, bald darauf trat er dem Kameradschaftsbund bei. 1989 wurde für Konrad Ofner zum besonderen Jahr: Er führte seine Frau Erna zum Traualtar. Der Ehe entsprangen die Kinder Sandra und Konrad. Beruflich war der Jubilar als Kraftfahrer zur Firma Beyer & Zwettler gewechselt, bei der er 2003 in den Ruhestand trat.