Gl├╝cksbringer:

Rauchfangkehrer brachten schon fr├╝her das Gl├╝ck ins Haus, indem sie den Kamin reinigten, sodass wieder gefahrlos gekocht und geheizt werden konnte. Zusammen mit Schweinchen, vierbl├Ąttrigen Kleebl├Ąttern, Marienk├Ąfern und Gl├╝cks- bzw. Fliegenpilzen, d├╝rfen sie als Gl├╝cksbringer auf keiner Silvesterfeier fehlen. Marienk├Ąfer ├╝brigens nicht wegen ihrer sieben Punkte, sondern weil sie als Boten der Mutter Gottes gelten. Angeblich k├Ânnen sie, wenn sie auf einen zufliegen, Kinder besch├╝tzen und Kranke heilen.

Ich w├╝nsche euch:

Ein gl├╝ckliches, erkenntnisreiches, friedvolles und liebevolles Jahr 2022. M├Âge das neue Jahr Kraft, Klarheit und Freude bringen den Aufgaben zu folgen und den Herausforderungen mit Mut zu begegnen. Seid dankbar daf├╝r, was ihr habt und strebt nicht immer nach dem, was ihr nicht habt!

Nat├╝rlich w├╝nsch ich euch auch, eine stets griffbereite Kamera, damit ihr alle sch├Ânen und bewegenden Augenblicke in euren Leben festhalten, und auf meinbezirk.at euren Regionautenfreunden mitteilen k├Ânnt!

Ich danke euch:

Ich bedanke mich herzlichst bei euch allen f├╝r die vielen Besuche und die netten Kommentare auf meiner Seite! Da ich noch berufst├Ątig bin habe ich leider nicht soviel Zeit um alle Bilder und Beitr├Ąge┬á immer zu besuchen und so meine Wertsch├Ątzung f├╝r eure Bilder und Beitr├Ąge zu zeigen. Denn der gegenseitige Austausch macht dieses Forum erst richtig lebendig!

Prosit Neujahr, eurer Steirerbua

Gerhard!