Gemeinsame „100 Jahre“ im ÖKB Frauental

06.05.2018, 20:36 Uhr

Nachdem bereits der „Runde“ im Familienkreis gebührend gefeiert wurde, luden Schriftführer Andreas Müller und Kassierstellvertreter Felix Neuhold aus diesem Anlass gemeinsam den Vorstand mit Obmann Johannes Lambauer, sowie Ehrenobmann Johann Reinbacher am Montag, dem 30. April in den Genusshof Hainzl Jauk ein, um ihren Ehrentag in gemütlicher Runde zu feiern.Obmann Johannes Lambauer gratulierte den beiden Jubilaren zu ihren jeweils 50. Geburtstag und dankte für die langjährige aktive Mitarbeit auf Vorstandsebene im ÖKB- Ortsverband und wünschte weiterhin viel Gesundheit und Aktivität.Nach der Überreichung der Geschenkkörbe luden die Geburtstagskinder zu Speis und Trank und zum geselligen Beisammensein ein.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier