Weststeirer haben bei der Weintrophy 2018 ganz groß aufgezeigt!

26.04.2018, 11:57 Uhr

Acht von 36 Finalisten kommen aus dem Bezirk Deutschlandsberg

Es geht zwar vordergründig um die Top-Weine in der Steiermark, aber ein paar Zahlen sind in diesem Fall unbedingt erforderlich. Bei der Steirischen Weintrophy 2018 wurden in zwölf Kategorien 900 Weine ins Rennen geschickt. Von den 36 Finalisten kommen gleich acht aus der Weststeiermark. Ein schöner Erfolg, der sich feiern und vor allem genießen lässt...

(jf). Die Steirische Weintrophy hat eine lange Tradition. Und eine Klasse für sich sind auch die Weine, die den Einzug in das Finale schaffen. Bei der 21. Ausgabe, die in den Tourismusschulen Bad Gleichenberg über die Bühne ging, haben Betriebe aus dem Bezirk Deutschlandsberg außerordentlich gut abgeschnitten.„Unsere Betriebe liegen geografisch beinander, wir sehen fast alle zusammen."Weinbauer Stefan PauritschGanz vorne mischte das Weingut Andrea und Stefan Pauritsch aus Wernersdorf mit. „Wir hatten das Glück, gleich mit vier Weinen ins Finale zu kommen“, berichtet Stefan Pauritsch. Gelungen ist das mit Welschriesling „Klassik“ 2017, Sauvignon blanc „S“ 2017, Sauvignon „Privat“ 2015 und Intactus 2017, wobei die ersten beiden Weine auch Sieger ihrer Kategorie wurden. Das Weingut Luise und Johannes Jöbstl aus Wernersdorf stellte mit dem Schilcher Ried Schilcherberg ebenfalls einen Sieger. Mit Schilcher Klassik 2017 zog das Weingut Peiserhof der Familie Strohmeier aus Wies in das große Finale der 21. Steirischen Weintrophy ein. Das Weingut Melanie und Christian Jauk aus Pölfing-Brunn komplettierte mit ihrem Schilcher Klassik das Trio der Finalisten in der Kategorie Schilcher. Stefan Langmann vulgo Lex aus St. Stefan ob Stainz war mit seinem Sauvignon Klassik als Finalist erfolgreich.Das Ergebnis zeigt, dass sich der Witterungsverlauf 2017 recht gut auf die Qualität der Weine ausgewirkt hat. Der klimatische Einfluss aus dem Süden mit warmen Tagen und die Winde von der Koralpe, die für kühle Nächte sorgen, waren für die Aromabildung in den Trauben sehr förderlich.Foto: Josef Fürbass