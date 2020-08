Bei den Claydays in Graz (21.-23.8.2020) findet man auch Keramikkunst, die Herta und Ernst Weihs in Bruck/Mur schaffen.

„Die Ästhetik unserer Keramik ergibt sich von selbst“, erzählt Herta Weihs. Die Figuren, die von ihr und ihrem Mann Ernst meist im Teamwork gemacht werden, entwickeln im Entstehungsprozess ein Eigenleben. Abstraktion und Verfremdung führen zu neuen Sichtweisen und machen jedes Stück zu einem Unikat.

Ernst legt die Rohlinge vor, aus denen nach und nach die Keramiken entstehen – Gesichter, Figuren, Stelen, Akte, Tiere und anderes mehr. Die beiden Keramiker spornen sich gegenseitig an, sprechen über die verschiedenen Aspekte ihrer Arbeiten – und so gehen schließlich die Ideen Hand in Hand dem fertigen Kunstwerk entgegen. Wichtig dabei ist – darin sind sich die beiden einig – die gegenseitige Wertschätzung.

„Ernst legt eine starke Kraft in die Art, wie er an Dinge herangeht“, erzählt Herta. Er gestalte die Keramiken in einer klaren Weise, während sie selbst eine gewisse Verspieltheit und Leichtigkeit einbringt.

Während die beiden erzählen, entsteht in mir das Bild von Yin und Yang – zwei Kräften, die sich gegenseitig ergänzen.

Beiden gemeinsam ist letztlich das Ziel, Einfachheit als Ausdruck von Wahrhaftigkeit zu verwirklichen.

Die japanische Brenntechnik Raku hat Herta und Ernst Weihs in ihren Bann gezogen, als sie einst eine Ausstellung der Austro-Kanadierin Eli Grasmuck besuchten und Kurse in dieser Brenntechnik belegten. Heute geben sie selbst Modellier- und Raku-Kurse.

Zu den Claydays in Graz bringen sie die Serie „Chisana masuku“ mit, was der japanische Ausdruck für „keline Maske“ ist. Außerdem gibt es ganz neu (rakubrandneu sozusagen ;-) ) die Köpfe „Angesichter“.

Wer Freude an schönen Dingen hat, ist herzlich eingeladen, den Töpfermarkt am Karmeliterplatz in Graz zu besuchen und dort natürlich auch den Stand von Herta und Ernst Weihs!

14.Internationaler Töpfermarkt (Claydays)

Karmeliterplatz, Graz

Freitag (21.8.2020) 12-18h

Samstag und Sonntag (22.+23.8.2020) 10-18h