99ers: Im vierten Drittel soll Walzer getanzt werden

19.09.2018, 05:30 Uhr

Die Eishockey-Cracks der Graz 99ers wollen erstmals seit 2014 ihr erstes Heimspiel der Saison gewinnen.

Die ersten beiden (Auswärts-) Schlachten der Graz 99ers sind geschlagen, nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den amtierenden Meister aus Bozen wurden am Sonntag die Innsbrucker Haie mit 6:3 vom Eis geschickt. So richtig rund geht es für die Grazer Eishockey-Fans aber erst am Freitag, wenn um 19.15 Uhr erstmals in dieser Saison der Liebenauer Bunker brennen soll. Geht es rein nach der Statistik, stehen die Chancen auf einen Sieg im ersten Heimspiel der Saison allerdings eher schlecht. Das soll sich ändern.

Geiles Hartes Eishockey



Auftakt macht Hoffnung



Der letzte Heim-Auftakt-Erfolg datiert vom 12.09.2014 gegen Dornbirn, seitdem setzte es gegen Bozen (2015), die Capitals (2016) und Linz (2017) im ersten Heimspiel immer Niederlagen. In diesen Partien mit dabei waren aus dem aktuellen Kader Daniel Natter und Zintis Zusevics. "Wir brennen richtig auf das erste Heimspiel. Mit der guten Leistung in Bozen und dem Sieg in Innsbruck gehen wir mit voller Motivation in das Spiel, deswegen werden wir gewinnen", zeigt sich Natter voller Tatendrang. Laut Zusevics wollen sich die 99ers im ersten Heimspiel beweisen: "Die Niederlagen der letzen Heimauftaktspiele sind mehr Motivation als Druck. Wir wollen diese Negativserie beim ersten Saisonheimspiel beenden und alles für einen Sieg geben!" Auch Natter fügt an: "Was in den letzten Jahren war, ist Vergangenheit. Wir wollen den Fans bei jedem Heimspiel ein geiles, hartes Eishockey zeigen und natürlich so viele Siege wie möglich einfahren."Nach den beiden starken Auftaktpartien ist die Marschrichtung gegen den VSV jedenfalls klar. "Ich glaube, wir haben in beiden Spielen sehr gut gespielt. In Innsbruck hat man gesehen, dass wir bereit sind, alles für einen Sieg zu geben und das müssen wir auch am Freitag gegen den VSV über 60 Minuten zeigen. Jede der vier Linien muss Vollgas geben und dann glaube ich sehr stark an einen Heimsieg", brennt Zusevics auf das Duell. Auch Natter will nach dem Spiel feiern: "Wir sind definitiv am richtigen Weg. Ziel für Freitag: Attraktives, hartes Eishockey zeigen und vor allem im ersten Heimspiel den Walzer im vierten Drittel tanzen." ^Stefan Haller