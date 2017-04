Lange Einkaufsnacht in Grazer Innenstadt

28.04.2017, 11:30 Uhr

Am 11. Mai stehen die Innenstadtgeschäfte bis 21 Uhr offen.

Mit dem Einzug des Frühlings in die Landeshauptstadt lädt der Verein "Gemeinschaftsaktion Grazer Innenstadt" wieder zur langen Einkaufsnacht in die Altstadt. Im Rahmen dieser stehen den Innenstadtbesuchern am 11. Mai die Geschäfte mit verlängerten Öffnungszeiten bis 21 Uhr offen und über 100 teilnehmende Shops locken Einkaufsfreudige mit unterschiedlichen Aktionen. Zudem wird es auch ein vielfältiges Rahmenprogramm geben, wo neben einem Kunsthandwerksmarkt am Hauptplatz etwa Musiker mit unterschiedlichen Rhythmen auf den Straßen ihr Können zum Besten geben werden.