Gar nicht schaurig, sondern sehr einladend präsentierte sich das neue Krampusstüberl des Vereins „Spirits of Darkness“ in Neudau, das kürzlich am Standort Hauptstraße 7 seine Pforten im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier für die Bevölkerung öffnete.

NEUDAU. Nach dem offiziellen Durchschneiden des Bandes durch Obmann Harald Hufnagl und LAbg. Bgm. Wolfgang Dolesch besichtigten zahlreiche Besucher:innen die liebevoll ausgestatteten Räumlichkeiten und bestaunten die Vielzahl an Masken, Kostümen und Leiterwägen. Als zusätzliches Highlight wurde eine Fotobox für nette Erinnerungen geboten.

Ziel des Vereines ist die Erhaltung des Brauchtums. Dazu Harald Hufnagl: „Sehr gerne werden wir uns aktiv am Vereinsleben in Neudau und auch gerne in anderen Gemeinden einbringen, um dieses Brauchtum lebendig zu halten, sei es bei einem Krampusrummel oder anderen Veranstaltungen. Gerne können Interessierte auch unser Krampusstüberl besuchen." Und selbstverständlich kam auch die Kulinarik bei dieser Eröffnungsfeier nicht zu kurz.

