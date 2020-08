Die Theatergruppe Ilz spielt "Das Tagebuch der Anne Frank" und "Kennen Sie die Michlstraße?" im Hof des Marktgemeindeamts.

Eine wahrlich beeindruckende schauspielerische Leistung vollbringt das Laienensemble der Theatergruppe Ilz unter der Leitung von Kulturreferent Johann Prenner im heurigen Sommer. Mit den Inszenierungen "Das Tagebuch der Anne Frank" und der heiter-besinnlichen Komödie "Kennen Sie die Milchstraße" werden zwei anspruchsvolle für die Protagonisten durchaus herausfordernde Stücke auf der Freiluftbühne im Hof des Marktgemeindeamts zur Aufführung gebracht. Johann Prenner glänzt nich nur als Regisseur sondern, ebenso wie die gesamte Truppe, mit einer exzellenten Darstellung auf der Bühne. Theaterfreunde haben die Gelegenheit, "Das Tagebuch der Anne Frank" nochmals am Sonntag, 2. August, um 19 Uhr, am Donnerstag, 6. August um 20 Uhr und am Sonntag, 9. August um 19 Uhr zu sehen. "Kennen Sie die Milchstraße?" steht am Mittwoch, 5. August um 20 Uhr und am Samstag, 8. August um 20 Uhr noch auf dem Spielplan. Um Kartenreservierung wird gebeten. Karten: Kaufhaus Baronigg oder 0664/5716991.