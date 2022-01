Es war ein Jubeltag bei Omega, denn 10 Migrantinnen und ein Migrant aus insgesamt sieben Nationen bekamen im Rahmen einer Feierstunde von der AMS Geschäftsstellenleiterin Margarethe Hartinger, der Leiterin der Omega Geschäftsstelle Hartberg Sadika Moric` sowie den beiden Omega Trainerinnen Katharina Frankenberger und Elisabeth Leitgeb die Abschlusszeugnisse für die Teilnahme und den positiven Abschluss des Projektes „Ein“-leben überreicht.

AMS unterstützt dieses Projekt

„Ein“-leben ist im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Omega Projekt, das vom AMS unterstützt wird und die regionale, begleitende Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt. „Wir können mit dem Erreichten zufrieden sein, denn einige haben bereits eine Stelle bekommen, haben eine Arbeit in Aussicht bzw. bewerben sich aktiv um einen fixen Arbeitsplatz. Sie sind fit für den Arbeitsmarkt“, sagte Sadika Moric mit Stolz. Für Margarethe Hartinger vom AMS ist das Kennenlernen von Mentalität, Kultur und Sprache der neuen Heimat eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration und eine rasche Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Vormerken beim AMS

Anmeldungen für weitere Kurse und Infos sind unter Tel.: 03332/61227 (Omega Büro Hartberg), Mobil: 0664/4071316 (Moric'), s.moric@omega-graz.at möglich. Ein vorheriges Vormerken beim AMS unter 03332/62602 ist unbedingt erforderlich.

