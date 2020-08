Abschluss mit Abstand: Schülerinnen und Schülers des Abschlussjahrganges der Fachschule Vorau erhielten im Rahmen einer kleinen Feier ihre Zeugnisse und Diplome.

VORAU. Im Rahmen einer kleinen Feier wurden die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrganges der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Vorau feierlich verabschiedet. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Covid 19-Maßnahmen durften die Jugendlichen von Klassenvorstand Luise Holzer ihr Abschlusszeugnis sowie die Zeugnisse und Diplome ihrer abgeschlossenen Ausbildungen entgegennehmen. So auch das Zeugnis zur Heimhelferin, diesen Beruf können die Jugendlichen umgehend ausüben. Das Zeugnis zur Kinderbetreuerin und Tagesmutter erhalten sie mit 18 Jahren. Auch der Facharbeiterbrief für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie das Zertifikat für Green Care und weitere Bescheinigungen von Teilnahmen an Workshops wurden von Direktorin Monika Koller verliehen. Propst Bernhard Mayrhofer als Hausherr und Bürgermeister Patriz Rechberger betonten den Wert dieser vielseitigen Ausbildung für die Absolventen und für die Region.

Durch den Abschluss dieser berufsbildenden mittleren Schule haben die Absolventen viele Berechtigungen, so können sie auch die Matura/Berufsreifeprüfung im Anschluss an die Fachschule absolvieren.

Weitere Infos zur Aus- und Weiterbilung in der Fachschule Vorau auf: www.fs-vorau.at