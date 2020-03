In der Gemeinde Hartl wurden wieder besondere Jubilare geehrt.



Quartalsmäßig werden die Geburtstags- und Hochzeitsjubilare in Hartl von der Gemeinde zu einer Feier eingeladen. Bei der jüngsten Feier im Gasthaus Backhendlstation Schneider in Auffen wurden folgende Jubilare geehrt: 95. Geburtstag: Josefa Hofer; 90. Geburtstag: Herta Dampfhofer, Walpurga Holzer; 85. Geburtstag: Karl Kirchengast, Wilhelmine Stuhlhofer, Frieda Kainer; 80. Geburtstag: Johanna Kainer; Diamantene Hochzeit: Margaretha und Johann Pum; Goldene Hochzeit: Elfriede und Hubert Strahlhofer, Gertrude und Anton Rechberger. LAbg. Hubert Lang und Bgm. Hermann Grassl dankten für den großartigen Beitrag, den die Jubilare für die Gemeinde und die Gemeinschaft leisten, diesen Wünschen schlossen sich auch Vizebürgermeister Josef Radl und Gemeindekassier Anton Peheim an.